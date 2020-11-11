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Altıntaş'ta yeşil seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Kütahya'nın Altıntaş İlçesinde fidanlar toprakla buluştu.


Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında ve "Milli Ağaçlandırma Günü" doğrultusunda, tüm yurtta eş zamanlı olarak 11 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 11.11'de başlatılan etkinliklerde 83 milyon fidan toprakla buluşuyor.


İlçemizde, Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Cumhuriyet Savcıları, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, belirlenen lokasyonlarda fidan dikimleri gerçekleştirildi. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli vatandaşlarımız, sizler de çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak adına “Geleceğe Nefes” projesinde yer almak için https://gelecegenefes.com/ internet adresini ziyaret ederek, fidan bağışı yapabilir veya fidan sahiplenebilirsiniz'' dedi.

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