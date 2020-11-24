İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altıntaş'ta ''Yeşil yol projesi''

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçe merkezinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, ilçe merkezinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Yeşil yol projesi'' kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi, Toki bağlantı yolunda ağaçlandırma çalışması yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemize ve Mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun. Amacımız belediye olarak Altıntaş ilçemizin her alanını ağaçlandırmaktır. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Emeği geçen herkese ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.