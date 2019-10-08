Altıntaş'ta yol genişletme ve peyzaj çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yol genişletme ve peyzaj çalışmalarına belediye tarafından başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Cumhuriyet Mahallemizde bulunan yolun genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Kısa sürede belediye ekiplerimizle bu çalışmaları bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.