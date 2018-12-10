Altıntaş'ta Yönetici Gelişim Planı (YÖGEP) toplantısı düzenlendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı Yönetici Gelişim Planı (YÖGEP) toplantısı düzenlendi.

2018/2019 Eğitim Öğretim yılı Yönetici Gelişim Planı (YÖGEP) Eğitim yönetimi, felsefesi, mantığı ve temel yaklaşımı yönetim sürecinde motivasyon, okula aidiyet hissi, sürdürülebilir takım ruhu, olumlu okul iklimi ve kurum kültürü oluşturma konulu eylem planı toplantısı düzenlendi.

Altıntaş Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda Hilmi Erkul'un başkanlığında yapılan toplantıya Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Eyüp Acar, Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Elif Sülün, Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Akbulut katıldı.

Hilmi Erkul, yaptığı konuşmada, ''Günümüzde, değişimler ve gelişmeler dinamik bir süreç içerisinde hızla devam etmektedir. Eğitim alanında okullar da bu değişim, dönüşüm ve gelişmelerden etkilenmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ise büyük oranda eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerine bağlıdır. Bu bağlamda okullarımızda uygulanmak üzere Kasım Aralık 2018 ve Mart, Nisan Mayıs 2019 olmak üzere 5 aylık YÖGEP gelişimi eylem planı oluşturulmuş ve koordinatör Anadolu İmam Hatip liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcılarına uygulanmak üzere gönderilmiştir. Söz konusu eylem planı ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarımızda görev yapan eğitim lideri okul yöneticilerimizin eğitim yönetimi alanında kendilerini geliştirmeleri ve sürekli güncellemeleri hedeflenmiştir” dedi.(YD-EFE)