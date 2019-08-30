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Altıntaş'ta zafer konseri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde halk konseri verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde halk konseri verildi.


Alıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa Altıntaş Kaymakmı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "İlçemiz Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımız tarafından halk konseri verildi. Altıntaş halkımız yoğun bir katılım gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarımıza sonsuz teşekürlerimi sunuyorum. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zafer Bayramı ilçemize, ilimize ve tüm ülkemize kutlu olsun'' diye konuştu.


Sefa Dülger isimli vatandaş yaptığı açıklamada, ''Daha önce ilçemizde yapılan ve geleneksel hale gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlinliği 3 yıldır yapılmıyordu. Belediye başkanımız Arif Teke'nin gayretleriyle tekrardan başlatılmış olup ilçe halkımızın gösterdiği ilgiden anlaşılıyor ki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği gerçekten özlenilmiş. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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