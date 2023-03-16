İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altıntaş'ta Zafer OSB'ye yapılması planlanan yatırım değerlendirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapılması planlanan yatırım ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılması planlanan yatırım ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ”KÜTSO Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu üyesi Esin Güral, KÜTSO ve OSB Yönetim Kurulu üyesi Selman Hatipoğlu, KÜTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, Zafer Kalkınma Ajansı il Koordinatörü Kutlu Eser, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileri ve Cersanit seramik firması temsilcileri ile birlikte, Zafer Organize Sanayi Bölgemizde yapılması planlanan yatırım ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.