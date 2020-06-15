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Altıntaş'tan 17 ülkeye mermer ihraç adiliyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde özel bir memer fabrikasından 17 ülkeye mermer ihraç edildiği ve 95 kişinin fabrikada istihdam edildiği açıklandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde özel bir memer fabrikasından 17 ülkeye mermer ihraç edildiği ve 95 kişinin fabrikada istihdam edildiği açıklandı.


Altıntaş İl Genel Meclisi üyesi Zeki Öztürk, yaptığı açıklamada, "Her türlü üretim. tarım ve sanayi alt yapısı ilçemizde gelişmeye devam ediyor. Bunun yanında Altıntaş ilçemizde ciddi bir mermer potansiyeli var. Bu gün yolumuz Altıntaş ilçemizde muazzam iş yapan ve tabiri caizse ekmeğini taştan çıkaran özel bir mermer fabrikasına düştü. 95 kişi istihdam eden bu mermer ocağımızın yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyoruz. İlçemize bağlı Çakırsaz köyünün dağından çıkardığı taşı ülkemizin iç pazarı harici 17 ülkeye ihraç ediyor. İlçe ekonomimizde güzel gelişmeler oluyor. İnşallah yatırımların devamı gelecek. Ekonomimize katkılarından dolayı Uğur Mermer şirketine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi.

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