İhlas Haber Ajansı

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Altıntaş'tan deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi sevk edildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, “Kaymakamlığımızın koordinesinde, belediyemiz ile birlikte, deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi sevkiyatı yapıldı. Kaymakamımız Hüseyin Bozoğlan başta olmak üzere, kurum kuruluşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, muhtarlarımıza ve özellikle Kadirşinas ve yardımsever Altıntaş halkımıza teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin inşallah” dedi.

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