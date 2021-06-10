Altyapı sürekli temizleniyor

Kütahya Belediyesi, şehir genelinde altyapıdaki bakım, onarım, temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 7/24 sahada olan temizlik ekibi ile hem tıkanma ve taşmalara karşı erken önlem alınmış olunuyor, hem de alt yapı şebekesinin sorunsuz çalışması sağlanıyor.

Ekipler, Su ve Kanalizasyon Arıza Hattı 185'e iletilen talep ve şikayetlere de anında müdahale ediyor.