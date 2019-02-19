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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolu Balıkesir Köprüsü Kavşağı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan Emre Y. idaresindeki 43 FL 112 plakalı ambulans ile Domaniç'ten Tavşanlı istikametine gitmekte olan Tuncer P. yönetimindeki 43 U 2553 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Tuncer P., Emre Y., otomobilde bulunan Naciye U. ile ambulans sağlık görevlileri Havva K. ve Hatice K. yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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