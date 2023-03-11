Ana sınıfında depremle ilgili psikososyal destek çalışması

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ana sınıfında depremle ilgili, ''şişe köy'' isimli psikososyal destek çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın,” Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra öğrencilerimize değişik psikososyal destek etkinlikleri yapılmaktadır. Okulumuz Anasınıfı Öğretmeni Esma Değirmenci tarafından öğrencilere ''şişe köy'' isimli psikososyal destek etkinliği yaptırılmıştır. Bu etkinlikle öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmenin yanında, etkinliğin amacı çerçevesinde kendini tanımasına ve sevmesine imkan tanınmıştır. Etkinliği gerçekleştiren öğretmenimize teşekkür ediyor, katılım sağlayan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” dedi.