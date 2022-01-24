Anadolu Lisesinde “Kütüphanenin Liderleri” isimli proje

Kütüphanecilik Kulübü Rehber Öğretmenleri Raziye Kocalar ve Kübra Sancı tarafından yürütülen "Kütüphanenin Liderleri" isimli proje kapsamında, yılsonunda Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri tarafından tutulan kitap teslim defteri incelenecek ve en çok kitap okuyan 10 öğrenci tespit edilecek. Proje ile okul kütüphanesini en aktif kullanan 10 öğrenciye yaz tatilinde okumaları için roman hediye edilecek.

Okul Müdürü İsmail Aydın, öğrencilerin yıl içinde çok kitap okumalarını ve kitap okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projeyi düzenleyen öğretmenlere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi.