Anadolu Lisesinde Özel Eğitim Öğretmenliği mesleği tanıtıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerine, "Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim" projesi kapsamında Özel Eğitim Öğretmenliği mesleği tanıtıldı.

Okulun Rehber Öğretmeni Demet Bozkurt 'un yürüttüğü "Yeteneğim Mesleğim, Mesleğim Geleceğim" projesi kapsamında Atatürk İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Koçer tarafından, okulun 12.sınıf öğrencilerine Özel Eğitim Öğretmenliği mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte, mesleğin gerektirdiği kişilik özellikleri, sahip olunması gereken nitelikler, bölümü kazanmak için üniversite sınavında gerekli puan ve net sayıları, bölümde görülen dersler, iş imkanları ve çalışma koşulları, atama puanları, mesleğin içeriği gibi konulara değinildi. Etkinlik süresince öğrenciler meslekle ilgili sorularını sorarak bilgi aldılar.