Anadolu Lisesinden göçü önleme amaçlı proje

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde “Hisarcık'ta Kal, Ödülünü Al” isimli göçü önleme amaçlı proje başlatıldı.

Okul Müdürü İsmail Aydın, ilçe ve köylerinde okuyan 8. sınıf öğrencilerinin LGS sınavında 300 ve üzerinde puan almalarını ve lise eğitimlerine 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde devam etmelerini teşvik etmek amacıyla okul aile birliği tarafından 300 ve üzerinde puan ile okulumuza gelen öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verildiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) projesi kapsamında Ödüllü Sınıf, Denemenin Fatihleri, Netleri İle Devleşenler isimli üç akademik proje ile başladıklarını belirten Müdür Aydın, “EGEP kapsamında “Hisarcık'ta Kal Ödülünü Al” isimli proje ile LGS' de 300 ve üzerinde puan alan öğrencilerimizin okulumuzda eğitim görmesi sağlanarak, sınavla öğrenci alan okul atmosferi oluşturulup derslerin daha verimli işlenmesi ve üniversite hayallerine evlerine yakın bir okulda kavuşmaları sağlanacaktır. İlçe öğrencilerimizin lise eğitimi için ilçe veya il dışına gitme sorunu ortadan kalkacaktır. Devletin ve ailelerin üzerindeki maddi yük azalacak, aynı zamanda öğrencisinin eğitimi nedeniyle yapılan göç engellenmiş olacaktır” dedi.