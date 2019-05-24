Anaokulu öğrencileri dışarıda oyun etkinliğinde

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Anaokulu öğrencileri, eğitim öğretim döneminin son günlerinde gezerek görerek ve eğlenerek öğrenmenin açık havada tadını çıkarıyor.

Pazarlar Anaokulu öğretmeni, öğrencisi, velisi ve personeli, 'Okul Dışarıda' etkinliği kapsamında gönüllerince eğlendiler. Okulun bahçesinde yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Coşar, "Okul öncesinde Okul Dışarıda ve Oyun Oynama günü etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen tüm okul öncesi kurumlarında 'Oyun her zaman her yerde ve herkese' sloganı ile başlatılan bir etkinliktir. Dışarıda oyun etkinliği neden yapıldı?. Açık havada öğrenilen dersler, ister matematik ister bilim ister dil olsun, genellikle ömür boyu bizimle kalan bilgiler oluyor. Açık havada olmak çocukların odaklanmasına, gelişmesi ve hayal güçlerinin artmasına ve derslerin çok daha eğlenceli geçmesine yardımcı oluyor. Bugün oyun oynama özgürlüğü olan çocuklar (arkadaş edinen, anda kaybolan, eğlenen) yarınlara çok daha hazırlıklı oluyor. Oyun oynamak çocukların dostluklar kurmalarına, kendi sınırlarını test etmelerine ve kendi sorunlarını çözmelerine yardımcı olur. Oyun, çocuğun gelişiminin ve çocukluğundan zevk almasının merkezidir. Kuralları içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyun eğlenme ve en etkin öğrenme kaynağıdır. Bizlerde öğrencilerimizi velilerimizin eşliğinde havaların ısınması ile birlikte doğal ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat vererek öğrencilerimizde kalıcı öğrenme gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin okul dışında yapılan etkinliklerde çok mutlu olduklarını görüyoruz" dedi.