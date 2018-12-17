Anaokulu öğrencileri market alışverişi yaptı

Özel Kütahya Koru Anaokulu öğrencileri, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinlikleri kapsamında market alışverişi yaptı.

Minik öğrenciler, keyifli market gezisiyle neden yerli malı ürünleri kullanmaları gerektiğini, yerli üretimi, ürünlerin nasıl ayırt edilebileceğini ve barkod sistemini öğrenerek öğrendiklerini hayata geçirdiler.

Okulun kurucusu Betül Gümüşçü, market alışverişi etkinliğiyle ailelerinin verdiği siparişleri barkodlarını inceleyerek satın alan öğrencilerin hem sorumluluk almanın mutluluğunu yaşadıklarını, hem de bilinçli tüketici olma motivasyonu kazandıklarını söyledi.

Gümüşçü, öğrencilerinin bilinçsizce tüketen değil, tüketirken düşünen, üreten, ülkemize katkıda bulunan yetişkinler olmasını istediklerini, bu tür etkinliklerle öğrencilerine bu bilinci aşılamayı amaçladıklarını ifade etti.(EFE)