Anaokulu öğrencileri yöresel kıyafetleri ile pazarcı oldu

Yöresel kıyafetleri ile tezgaha geçen minikler pazarcılıkta çığır açarak ürünlerini süsleyerek sattı.

Yöresel kıyafetleri ile tezgaha geçen minikler pazarcılıkta çığır açarak ürünlerini süsleyerek sattı. Ailelerin müşteri olduğu etkinlikle öğrencilere hem yerli malının önemi anlatıldı, hem de girişken olmaları sağlandı. Yerli üretim ve tüketime dikkati çekmek adına hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Sait Yılmaz "Bugün yerli üretim ürünlerden oluşan bir pazar konsepti oluşturduk. Öğrenciler, ailelerinin destekleriyle ürünler hazırlayıp burada pazarcı rolüyle yine ailelerine yani velilere sattı. Bu şekilde hem yerli üretim ve tüketim hakkında fikir sahibi oluyor hem de alışverişi öğreniyorlar. Bu etkinliğimizin hazırlanmasında öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkısı çok büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci velileri ise etkinlikten son derece memnun olduklarını ve çocuklarına yerli ve milli ürünlerin kullanımı noktasında örnek bir proje olduğundan bahsetti.