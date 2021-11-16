İhlas Haber Ajansı

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Anaokulu öğrencilerinden Kütahya AFAD'da ziyaret

Kütahya Anadolu Bilge Çocuklar Anaokulu öğrencileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.


Öğretmenleriyle birlikte Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere deprem, sel, yangın gibi tehlikelere karşı alınacak tedbirler, afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketi ve tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar eğlenceli hale getirilerek anlatıldı. Miniklere yapboz ve boyama kitabından oluşan hediyeler verildi.


Eğitimin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde bulunan arama kurtarma araçları ve ekipmanlar tanıtıldı.

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