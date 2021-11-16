Anaokulu öğrencilerinden Kütahya AFAD'da ziyaret

Öğretmenleriyle birlikte Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere deprem, sel, yangın gibi tehlikelere karşı alınacak tedbirler, afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketi ve tahliye konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar eğlenceli hale getirilerek anlatıldı. Miniklere yapboz ve boyama kitabından oluşan hediyeler verildi.

Eğitimin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde bulunan arama kurtarma araçları ve ekipmanlar tanıtıldı.