Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine “Afete Hazır Okul" eğitimi” verildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine verilen “Afete Hazır Okul" eğitiminde, afet öncesi yapılacak hazırlıklar, afet ve acil durum çantası hazırlamanın önemi, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için alınması gereken tedbirler ve tahliye yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alındığı açıklandı.