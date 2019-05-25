İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anasınıfı öğrencileri çocukluklarını doyasıya yaşadı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu anasınıfı tarafından düzenlenen “Okul Dışarıda” etkinliği kapsamında öğrenciler dışarıda gönüllerince eğlenip, çocukluklarını doyasıya yaşadılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu anasınıfı tarafından düzenlenen “Okul Dışarıda” etkinliği kapsamında öğrenciler dışarıda gönüllerince eğlenip, çocukluklarını doyasıya yaşadılar.


Okul bahçesinde yapılan etkinliklerde; büyük kartonlar üzerine yapılan özgün resim çalışmaları, kendi bedeninden hulahop geçirerek arkadaşını ulaştırma oyunu, deterjanlı sudan baloncuk yapma, yüz boyalarıyla birbirlerinin yüzünü boyama çalışmaları gerçekleştirildi.


Anasınıfı Öğretmeni Selin Ağçay, “Okul Dışarıda” etkinliğiyle amaçlarının öncelikle öğrencilerin çocukluklarını doyasıya yaşamaları için tüm günlerini bu doğrultuda planlamak, aynı zamanda doğayla iç içe olmak, çevrelerini araştırıp keşfetmek, onları dört duvar arasından çıkararak olabildiğince özgür hissettirmek olduğunu ifade etti.


Ağçay, öğrencilerin bu etkinliği çok sevdiklerini, bu nedenle ileriki günlerde de bu tür etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.