Anasınıfı öğrencileri çocukluklarını doyasıya yaşadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu anasınıfı tarafından düzenlenen “Okul Dışarıda” etkinliği kapsamında öğrenciler dışarıda gönüllerince eğlenip, çocukluklarını doyasıya yaşadılar.

Okul bahçesinde yapılan etkinliklerde; büyük kartonlar üzerine yapılan özgün resim çalışmaları, kendi bedeninden hulahop geçirerek arkadaşını ulaştırma oyunu, deterjanlı sudan baloncuk yapma, yüz boyalarıyla birbirlerinin yüzünü boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Anasınıfı Öğretmeni Selin Ağçay, “Okul Dışarıda” etkinliğiyle amaçlarının öncelikle öğrencilerin çocukluklarını doyasıya yaşamaları için tüm günlerini bu doğrultuda planlamak, aynı zamanda doğayla iç içe olmak, çevrelerini araştırıp keşfetmek, onları dört duvar arasından çıkararak olabildiğince özgür hissettirmek olduğunu ifade etti.

Ağçay, öğrencilerin bu etkinliği çok sevdiklerini, bu nedenle ileriki günlerde de bu tür etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.