Anasınıfı öğrencileri pazar tezgahı açtı

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet ilkokulunda, tutum yatırım ve yerli malları haftası etkinlikleri kapsamında okul salonuna öğrenciler pazar kurdular.

Anasınıfı öğrencileri iki gün boyunca okul salonunda pazar tezgahları açarak yerli ürünleri tanıttılar.

Tüm öğrencilere aileleri tarafından istediği ürünler alınarak yerli malı tüketmenin önemi, pazarda alış veriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi gibi konular anlatıldı.

Anasınıfı öğretmenleri Necmiye Batır ve Hatice Taşkın Özen, yaptıkları açıklamada, ''Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Ders araçlarını, harçlığını tutumlu kullanan çocuk bu güzel alışkanlıkları büyüyünce de devam ettirir. Bu nedenle çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmayı öğretmek için bu etkinliği yaptık'' dediler.

Okul Müdürü İsmail Tavacı, yaptığı açıklamada, ''Tasarruf yapmak, milli kaynakların işletilmesi, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın belli başlı amaçları arasındadır. Tüm öğretmenlerimize bu etkinlik ile öğrencilerimize tutumlu olmanın önemini anlattıkları için teşekkür ediyorum'' dedi.(YD-EFE)