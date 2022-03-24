Anasınıfı öğrencilerinden Emet MYO'ya ziyaret

Gazi Emet İlkokulu anasınıfı öğrencileri öğretmenleri Hatice Taşkın Özen ve Necmiye Batır nezaretinde Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. Etkinlik kapsamında Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından anasınıfı öğrencilerine yönelik etkinlik program düzenlendi.

Gazi Emet İlkokulu idarecileri ve anaokulu öğretmenleri, gerçekleştirilen etkinlik ve misafirperverliklerinden dolayı, Meslek Yüksekokulu idarecilerine ve Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz'a teşekkür ettiler.