Kütahya'da basketbolda spor hayatına başlayan 2005 doğumlu Anıl İhsan Akgül Genç Milli Takıma davet edildi.

30 Temmuz - 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FİBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 18 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı 10 Haziran Cuma günü toplanarak çalışmalar başlayacak.

Aslen Kütahya Emet ilçesi Günlüce Köyünden olan ve 12 yaşında Kütahya basketbol takımında spor hayatına başlayan 17 yaşında Anıl İhsan Akgül, 2017 Bandırma BK Basketbol takımına transfer olmuştu. Daha sonra 2020 yılında Beşiktaş Basketbol takımına transfer olan, aynı zamanda İstanbul Doğa Koleji'nde eğitim öğretim hayatına devam eden, pota altı başarılı oyunu ile dikkat çeken 2.08 boyundaki genç basketçimiz Anıl İhsan Akgül genç milli takıma davet edildi.