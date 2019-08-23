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''Anız yakan geleceğini yakar''

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, hala bazı bölgelerde uygulanmaya devam edilen "anız yakılması" ile ilgili vatandaşları uyardı.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, hala bazı bölgelerde uygulanmaya devam edilen "anız yakılması" ile ilgili vatandaşları uyardı.


Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, ''2019 Yılı hububat hasadının son dönemlerinde bulunduğumuz bugünlerde, bilinçsizlik ve doğru bilinen yanlışlar nedeniyle uzun yıllardır bir çok felakete ve tahribata sebebiyet vermiş olan ve günümüzde hala bazı bölgelerde uygulanmaya devam edilen 'anız yakılması' ile ilgili vatandaşlarımızı uyarıyoruz.


Temiz su kaynaklarının kirlenmesi, atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesi, rüzgar etkisiyle ormanlık alanlara ulaşarak yangınlara neden olması, sis oluşumuna neden olarak trafik kazalarına zemin hazırlaması, yakın köylerdeki yerleşim yerlerine ulaşarak geri dönülmez tahribatlar yaratması gibi bir çok risk barındıran, bunun yanı sıra çevrede bulunan çok çeşitli bitki florası ve hayvan faunası üzerinde yok edici etki gösteren anız yakmanın, 2872 sayılı Çevre Kanununda yasak olduğu ve anız yakanlara idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır'' dedi.

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