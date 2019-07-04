Anız yakanlara idari para cezası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, havaların ısınması ve hasat sezonunun da başlaması nedeniyle anız yangınları riskinin arttığı belirtilerek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilerin anız yakma konusunda uyarıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, anız yakanlara dekar başına 60 lira 11 kuruş ceza kesileceğini belirtti.

Tokerim, "Tarımsal üretimin ana kaynağı olan biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunup, toprağın yapısına ve çevreye vereceği zararlar göz önüne alınarak anızların yakılmasının yasaklanmıştır. Çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek madde 1/C maddesi gereğince anız yakılmasına izin verilmeyecektir"dedi.