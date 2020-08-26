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"Anız yangını bir doğa katliamıdır"

Kütahya’nın Şaphane İlçesi Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaoğlu, son dönemde artan anız yangınlarının doğa katliamı olduğunu açıkladı.

Kütahya'nın Şaphane İlçesi Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaoğlu, son dönemde artan anız yangınlarının doğa katliamı olduğunu açıkladı.


Özellikle yaz aylarında anız yangınlarının hem doğaya hem de canlılara büyük zarar verdiğini kaydeden Bilaloğlu, ''Vatandaşların kuruyan otları ve anızları yakmamaları konusunda duyarlı olmaları gerekir. Anız yangınlarının doğada yaşayan canlılar için ne derece korkunç olduğunu hepimiz iyi bilmeliyiz. Yapılan bu doğa katliamlarına dur diyelim'' dedi.


Anız yakmanın toprak yüzeyinde bulunan küçük canlıların öldürmesi olduğuna dikkat çeken Talat Bilaloğlu, “Oysa toprakta bulunup gözle görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür. Yapılan araştırmalarda, anız yakma ile küçük canlıların mikro organizmaların yüzde 70'inin zarar gördüğü bunun da verimi düşürdüğü ortaya konulmuştur” diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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