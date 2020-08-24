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Anız yangını ormana sıçradı, erken müdahale faciayı önledi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde orman yangını, yapılan erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde orman yangını, yapılan erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Çalköy mevkiinde bir arazide anız yangını ormana sıçradı. Yangına Dumlupınar, Altıntaş ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri çok kısa sürede müdahale etti. 4 bin metrekarelik anız olan alan ile bin 500 metrekare ormanlık alanın zarar gördüğü yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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