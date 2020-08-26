İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde anız yangını erken müdahale edilerek ormana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıktı. Yangına Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve 2 tanker ile müdahale etti. 4 bin metrekarelik anız ve çalılık olan alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.