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Anne ve kızı, balık ızgara salonu işletiyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde anne ve kızı, yaklaşık 2 yıldır balık ızgara salonu işletiyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde anne ve kızı, yaklaşık 2 yıldır balık ızgara salonu işletiyor.


Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi Kavuncular sokakta babalarından gördükleri balıkçılığı, Nuray Üstünel ve kızı Cemile Üstünel, geçimlerini " Nuray Abla'nın Yeri" adlı balık ızgara salonundan karşılıyor.


Eşi de balık satışı yapan Nuray Üstünel, 'Yapamazsın, zor meslektir balıkçılık denilmesine rağmen babamın yanında çalışarak ve de eşime de yardım ederek kendi adımı verdiğim Izgara salonu açtım" dedi.


Kızı Cemile Üstünel de annesine paket serviste yardımcı olmak için motosiklet ehliyeti aldığını belirtirken annesinin yanında çalışmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

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