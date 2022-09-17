Antalya'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Kütahya'da toprağa verildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen aynı aileden 4 kişi Kütahya’da gözyaşları içinde toprağa verildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen aynı aileden 4 kişi Kütahya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Fethiye istikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 Plakalı tır ile Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) idaresindeki 43 NN 283 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Serdar Aköz (45), Özlem Aköz (41), Saime Aköz (22), Nevzat Orçun Aköz (16) olay yerinde yaşamını yitirirken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı. Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi. Yunus Emre Mahallesi Akşemsettin Camiinde öğle namazı sonrası 4 kişinin cenaze namazları ayrı ayrı kılındı. Cenaze namazının ardından cenazeler yakınlarının gözyaşları içinde Evliya Çelebi Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, mesai arkadaşları ve ölenlerin yakınları katıldı.