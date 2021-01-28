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Antrenman sahası hazır hale getirildi

Kütahya’nın Zafertepe Mahallesi’ndeki antrenman sahasının kardan temizlenerek, kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi'ndeki antrenman sahasının kardan temizlenerek, kullanıma hazır hale getirildiği bildirildi.


Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Zafertepe Mahallesi'nde bulunan antrenman sahamız bugün yoğun kar yağışına rağmen temizlenmiş ve antrenmana hazır hale getirilmiştir. Ayrıca Dumlupınar Stadıda 4 Şubat'ta oynanacak Belediye Kütahya Spor - Halide Edip Adıvar karşılaşmasına kadar hazır olacaktır. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, tüm personellerimiz ve teknik imkanlarımızla spor camiamızın hizmetindeyiz" denildi.

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