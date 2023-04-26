Aracın çarptığı geyik telef oldu, 2 kişi yaraladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik telef olurken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 22.00 sularında, K.D. idaresindeki 43 U 0716 plakalı hafif ticari araç, Harmancık ilçesinden Tavşanlı istikametine gittiği sırada yola çıkan kızıl geyiğe çarptı. Kara yolunun 17. kilometresinde meydana gelen kazada geyik telef oldu. Araç sürücüsü K.D. ile yanında bulunan A.D. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Telef olan geyik, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.