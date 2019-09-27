Aracında kalp krizi geçiren muhtar vefat etti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi, Yolçatı Köyü Muhtarı Mustafa Turgut, özel aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kullandığı özel aracında rahatsızlanan ve aracını kenara çeken Muhtar Mustafa Turgut, yoldan o anda geçen bir kamyon şoförü tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verilerek Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Turgut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.