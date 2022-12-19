Araçtan ateş açan 2 maganda silahla birlikte yakalandı

Kütahya'da araç içerisinden etrafa ateş açan 2 kişiyi polis ekipleri ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde araçtan silah sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Yunus Timleri kısa sürede olay yerine intikal ederek bahse konu aracı ele geçirdi. R.Ö. (38) isimli şahsın şoför, Z.K. (42) isimli şahsın yolcu koltuğunda bulunduğu araçta, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, ayrıca olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmada olay yerinin yaklaşık 30 metre ilerisinde 2 adet boş kovan bulundu.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.