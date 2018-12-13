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Arazide çalışırken kalbine yenildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhanlar köyünde kalp hastası İsmail Erdoğdu arazide çalıştığı esnada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhanlar köyünde kalp hastası İsmail Erdoğdu arazide çalıştığı esnada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, oğlu ve komşusu ile birlikte Atalanı mevkiindeki arazide çalışmakta olan 3 çocuk babası 64 yaşındaki İsmail Erdoğdu bir anda fenalaştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri arazi yolunun yağış nedeniyle aşırı çamur olması yüzünden şahsa iş makinesi ile ulaştı. İsmail Erdoğdu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdoğdu'nun cenazesi İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.(MA-EFE)

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