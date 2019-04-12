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Arıcılık kursuna katılan 37 bayan kursiyer belgelerini aldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Ören köyünde sona eren Arıcılık kursunun belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Ören köyünde sona eren Arıcılık kursunun belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.


İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Kütahya İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kursun 80 saat sürdüğünü belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, ''Kurs eğitimlerinde ilçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleri görev aldılar. 44 kursiyerin kayıt yaptırdığı kursumuzda 37 kişi başarılı olarak belge almaya hak kazandı. Ören köyümüzde bu tür kursların sürekli olarak açılmasından memnunuz. Bu kursların ve almış olduğunuz belgeleri halkımız için hayırlı olmasını diliyor ve yeni kurslarda tekrar birlikte olmak istiyoruz. '' dedi.


Tamamı bayanlardan oluşan kursiyerlerin hazırlamış olduğu ikramların sunulduğu törende konuşan İlçe Tarım Orman Müdürü Tacettin ışık, yaptığı konuşmada, ''Bu belgelerin kursiyerlerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız vatandaşlarımıza direk gelir kapısı sağlayacak çalışmalara ağırlık vermek'' dedi.


Belge dağıtım törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ahmet Saki Karayılan, Tapu Müdürü Hakan Baykan katıldı.

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