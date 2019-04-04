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Arif Teke mazbatasını aldı ve görevine başladı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Arif Teke mazbatasını aldı ve görevine başladı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Arif Teke mazbatasını aldı ve görevine başladı.


31 Mart yerel seçimlerinde 8 aday adayı içinden takdir bizim için sunuldu ve yola çıktık. Allah'a çok şükür Altıntaş halkımız bizi mahçup etmedi ve seçimlerden zaferle ayrıldık. Hiç kimseyle, hiç bir vatandaşımızla sorunumuz yoktur ve asla olamaz. Bizim tek derdimiz ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz ve seçilen 2 il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Altıntaş'ın çözülmesi gereken sorunlarıdır'' dedi.


Altıntaş ilçe Başkanı Cihangir Dönmez'inde katıldığı törende mazbatasını alan belediye başkanı Arif Teke görevine başladı ve yönetim kurulu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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