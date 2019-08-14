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Arkadaş kavgası ölümle sonuçlandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde piknik yapan 3 arkadaşın aralarında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde piknik yapan 3 arkadaşın aralarında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.


Edinilen bilgilere göre, Kayı sakinlerinden Sadık Sağlam, M. E., ve F.E., köylerine 3 kilometre mesafede bulunan Konuş köyü göletine piknik yapmak için gitti. Burada aralarında çıkan tartışma üzerine M.E., Sadık Sağlam ve F.E'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sadık Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak, hayatını kaybetti.


Diğer yaralı F.E'nin de durumunun ağır olduğu bildirildi.


M.E., jandarmadaki ifadesinin ardından Emet Adliyesi'ne sevk edildi.

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