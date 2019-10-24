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Arpalı köyü suya kavuşuyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde, 1,5 kilometre mesafeden su getirme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Arpalı köyünde, 1,5 kilometre mesafeden su getirme çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı çeşmenin su miktarını artırmak ve kaynaklarımızı köyümüze kazandırmak için köyden bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan yeni su kaynağının köye ulaşması için gerekli alt yapı çalışmaları Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başlatıldı. Bunun yanı sıra cenaze yıkama aracının ve su tankerinin muhafazası için kullanılan garaj bölgesinde, köy içinde gerekli ve acil olan yerlerde kilitli parke döşeme çalışmaları tamamlandı'' ifadelerini kullandı.

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