Artık köprü altında su birikmeyecek

82. Yıl Mahallesi Kır Alanı mevkiindeki köprünün altında kalan yolun özellikle yaz aylarında sık sık sulama ve yağmur suyuyla göl haline gelmesi sonucu arazi sahiplerinin köprünün altından araçla veya yaya olarak geçmesi zorlaşıyordu.

Arazi yolundaki köprünün altında biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Belediye Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yaklaşık 100 metre koruge boru döşemesi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, köprü altına biriken suların döşenen boruyla tahliyesinin sağlandığını, bundan böyle çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşabileceklerini belirtti.(MA-EFE)