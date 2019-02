"Aşgın ve Karabulut'un ortaya koydukları hareket, ihanet mertebesindedir"

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Tunçbilek Beldesi Belediye Başkanı Agah Aşgın ile ilgili konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bağımsız aday olmaları bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Kendilerinin ortaya koydukları hareket, ihanet mertebesindedir" dedi.

Basın mensuplarının sorularanı cevaplandıran Başkan Çetinbaş, "AK Parti'de siyaset yapan herkes bilir ki, girmiş olduğu seçimde elde edilmiş başarı adayın kendinden menkul değildir. O zaman baştan da bağımsız çıksaydın kardeşim demezler mi adama? AK Parti yetkili kurulları Sayın Cumhurbaşkanımız veya yetki verdikleri, geçmişte sizi o göreve layık görüp görevlendirirken ve siz bu vesile ile seçimi kazanıp hizmet ederken pekala pek iyi, oh ne ala. Her zaman söylüyoruz, bu koltuklar makam değil, mevki değil. Biz milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Mesele böyle ise müsaade et beyefendi, biraz da kardeşin hizmet etsin dendiğinde vay efendim şöyle olur, böyle olur diye bağımsız aday olursanız nasıl buna kılıf uydurursanız uydurun karşınıza geçer ve bu adamlar nefsine yenik düşmüş derler. Bu iki şahsın siyasi partimizle bir alakası yoktur. Mutlak manada bizim için bir kıymetleri de yoktur. Ortaya koydukları hareket AK Parti siyaseti adına, AK Parti siyasetinin bu şahıslara verdiği değer adına yine aynı siyasi parti için bir ihanet mertebesindedir. Geleceğe dair söz söyleyemeyiz. O zaman başka bir iş yapmış oluruz ama herhalde AK Partili bir adaya karşı yarışıp seçim kazanma ihtimali yok da, tekrar geri döneceğim lafı da AK Partili seçmenin aklını çelmek adına kullanılmış olsa gerek" diye konuştu.

"BEYEFENDİ SEN BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞUN KADAR AK PARTİLİSİN"

Seçimleri Tunçbilek ve Altıntaş'ta da kazanacaklarını dile getiren Başkan Ali Çetinbaş, "Hem Altıntaş'ta hem Tunçbilek'te aslan gibi iki tane AK Parti Belediye Başkan adayı var, bunu unutmayalım. Buna göre hareket etmek lazım. 'Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ben AK Partiyi çok seviyorum' diyen adamın yeri AK Parti'den aday gösterilmiş belediye başkan adayının arkasıdır. Eğer böyle bir durumları varsa şimdi bu bağımsızlık safsatasından vazgeçip, hem Altıntaş'ta hem de Tunçbilek'te belirlediğimiz adamların koluna girip birlikte çalışsınlar, biz de Cumhurbaşkanımıza ne kadar sevgileri varmış, ne kadar AK Partililermiş görelim. Öyle olmazsa, 'Beyefendi sen Belediye Başkanı olduğun kadar AK Partilisin' demek lazım. Sen de milletvekili olduğun kadar AK Partilisin. O zaman başkanlık bitti, particilik bitti, öküz öldü ortaklık bozuldu. Ben memleketi çok severim, orayı severim, burayı severim. Böyle bir şey olmaz. Eğer AK Parti olmasaydı sen zaten o makamda değildin, bunu unutma. Gece yattığında muhasebeni yap. Biz CHP ile de yarışıyoruz, İYİ Parti ile de yarışıyoruz, ittifak içerisinde birbirimize saygılı vaziyette MHP ile de yarışıyoruz, senin bağımsız çıktığından mı korkacağız. Sen de çık orada ne olursa olsun. Millet karar verecek ama bugüne kadar AK Parti'nin ortaya koyduğu imkanlarla kazandığın itibarı, kendi nefsine yenik düşerek yerle yeksan etme kardeşim" ifadelerini kullandı.