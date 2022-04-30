Ashaboğlu Ortaokulu “Dostluk Örüyoruz” adlı e-Twinning projesine katıldı

Kütahya'nın Emet ilçesi Ashaboğlu Ortaokulunun “Dostluk Örüyoruz” isimli e-Twinning projesine katıldığı bildirildi.

Ashaboğlu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Canan Kabak ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Zehra Özkal Ün “Dostluk Örüyoruz” e-Twinning projesine katıldılar.

İstanbul Başakşehir TOKİ Turgut Özal İHO, Karaman 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Anadolu Lisesi, İstanbul Silivri 80.Yıl Cumhuriyet Ortaokuluyla ortak yürütülen projede sona yaklaşıldı.

Öğretmenler öğrencilere mikro makrome bileklik yapımı hakkında bilgiler vererek, bileklik yapım tekniklerini anlattılar. Bilekliklerin tasarımında özellikle Türk kültürel motifleri tanıtarak öğrencilerin kültürel ögelerimizi öğrenmelerine katkı sundular. Projenin amaçları arasında mikro makrome bileklikler yapmanın yanında, öğrencilere Türk kültürel motifleri tanıtma, iş birliği içinde çalışabilmeyi öğretme, ortak ürünler ortaya çıkarabilme, yardımlaşma, hediyeleşme ve farklı teknolojik uygulamaları kullanarak öğrencileri güncel teknolojiden haberdar etme yer alıyor. Öğrenciler Ocak ayından bu yana proje çerçevesinde çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiler. İstedikleri desenler ve renklerde birçok arkadaşlık bilekliği tasarladılar. Yapılan bileklikleri Sosyal Bilgiler öğretmeni Zehra Özkal Ün ve çalışma ekibi Gazi Emet İlkokuluna, Türkçe öğretmeni Canan Kabak ve çalışma ekibi İstanbul Esenler Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokuluna hediye olarak gönderdi. Sürecin başından sonuna kadar hem eğlenmenin hem öğrenmenin iç içe olduğu bu projeyi öğretmen ve öğrenciler okul idaresinin de desteğiyle büyük bir özveriyle tamamladılar.