Aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada

Kütahya'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı.

Kütahya'da genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görülen kazalar kameralara yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen şehir polis kameraları tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan kazaların genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği gözlendi. Kütahya Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada ise trafiği tehlikeye atan araç sürücüsü kazazedeyi olay yerinde bırakıp gitti.