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Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkarttı

Kütahya’da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.


Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.


MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

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