Aşırı yağışlar Gediz'de taşkına sebep oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi, dereler taştı tarlalar sular altında kaldı.

Bugün öğleden sonra etkisini arttıran yağışlar sonrası Gediz Ilıca, Şaphane ve köylerinde dereler taştı tarlalar sular altında kaldı. Yaşanan sel sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bir çok ekili arazinin sular altında kalmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Gediz Ilıca Termal Tatil Köyünde, Şaphane ve köylerinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle Gediz ve Şaphane Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekipleri selin olduğu farklı noktalarda güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise suların tahliyesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yaşanan taşkın sebebiyle Ilıca Termal Tatil Köyünde herhangi bir maddi zarar oluşmadığı bildirildi.

Diğer yandan Ilıcasu köyü yakınlarında dere kenarında evi bulunan aynı aileden 3 kişi evde mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılmaya çalışılan şahıslar, ahırlarında bulunan 15 büyükbaş hayvanı bırakmak istemedikleri için evlerinde kalmak istedi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası mahsur kalan vatandaşlar için tehlike söz konusu olmadığından şahıslar bilgilendirilerek çalışmalar sonlandırıldı.

Kaymakam Hakan Alkan selden etkilenen Ilıcasu köyü Doğantepe Mahallesi mevkiinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan sel felaketinden etkilenen Ilıca Termal köyünde bakım çalışmalarına başlanırken pazartesi gününe kadar hizmet verilmeyeceği bildirildi.