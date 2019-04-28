Asırlık büyük hayır ve toplu sünnet töreni

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak yapılan toplu sünnet töreninde 24 çocuk sünnet oldu.

Bir asra yakın bir geçmişi olan büyük hayır ve toplu sünnet merasimi Simav Belediyesinin organizesinde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Simav halkı tarafından desteklenen etkinliğin açılış töreninde bir konuşma yapan Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, “Büyük hayır ve toplu sünnet merasimi 80 yılı aşkın süredir bizleri hep bir araya getirmiştir. Önceleri hayratı İmar Vakfı öncülüğünde gerçekleşen bu organizasyon, yaklaşık 35 yıldır Simav Belediyesinin himayesinde geleneksel bir boyuta ulaşmıştır” dedi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Simav'ın birlik ve beraberliğinin simgesi olan büyük hayır ve toplu sünnet merasiminin Simav'a hayırlı olması dileğinde bulundu.

Halk oyunları ve Mehteran gösterisinin ardından, meşhur irmik helvası karma etkinliği yapıldı. Büyük hayır açılış törenine katılan vatandaşlara yapılan ikramların ardından 24 sünnet çocuğu için, Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların araçlarıyla sünnet konvoyu düzenlendi. Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, büyük hayır ve toplu sünnet merasimi için yaptığı açıklamada, “Simav'da bir asra yakın bir süredir düzenlenen büyük hayır ve toplu sünnet töreni bu gün de, geleneksel olduğu üzere devam etmektedir. Önceden belediye meydanında yapılan bu etkinlik, bu yıl ilk defa fuar alanımızda gerçekleşti. Bir bahar şenliği havasında geçmekte olan bu yıl ki etkinliklerimize hıdrellez şenliklerimizin biri de denk geldi. Halkımız burada olmaktan, bu alanda bu etkinliği gerçekleştirmekten oldukça memnun, bizler de bu durumdan memnunuz. Bu vesileyle katkıda bulunan tüm hayırsever halkımıza, iş adamlarımıza, odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük hayır ve toplu sünnet merasiminin yaklaşık maliyeti 400 bin TL olup, 24 çocuğumuz sünnet olmuş durumdadır. Simav'ın doğal afetlerden, bela ve musibetlerden korunduğuna inanıyoruz. Yapılan bu ekinlikte 20 ile 25 bin kişilik misafirimiz yemek ikram ettik. Bu doğrultuda Simav'ımıza manevi kalkan oluşturan bu etkinliğe, bizler bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte yemek ikramları devam ederken, Belediye başkanı Biçer ve protokol üyeleri tarafından sünnet çocuklarına, çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

Çocuğunu sünnet ettiren Suriyeli baba Ömer Biru (31), Suriye'den Türkiye'ye çalışmak için geldiğini ve Simav sanayi sitesinde tamirci olarak çalıştığını belirterek, Simav Belediye Başkanına teşekkür etti. Sünnet çocuğu Salih Biru'nun annesi Rayan Biru (23), oğlu Salih'in sünneti için teşekkür etti.

Sünnet olan çocuklardan Durmuş Duran (7), “Bugün sünnet oldum, bana bisiklet verdiler. Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim” dedi.

Büyük hayır etkinliklerine katılan Elif Yonca Demir (35), “Bu yılki büyük hayrımıza geldik, her şey çok güzel oldu. Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer'e, belediye çalışanlarına ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yemekler organizasyon her şey çok şahane olmuş, Allah hayrımızı kabul etsin” diye konuştu.