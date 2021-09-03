Asırlık çınar ağacı altında piknik etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Beyce köyde, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle asırlık çınar ağacı altında kurs sonu piknik etkinliği yapıldı.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye genelinde 5 Temmuz'da başlayan Yaz Kur'an Kursları'nın sonu itibariyle öğrencilerle piknik etkinlikleri düzenlendiğini belirtti.

Kur'an eğitimcisi Kadriye Gümüş, ‘Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Yaz Kur'an Kursu' eğitimleri sonunda, 375 yaşındaki asırlık çınar ağacının altında piknik yaptıklarını belirtti. Gümüş, ”Kur'an kursumuzun gülleri ile, çok güzel bir Kur'an eğitimi dönemi geçirdik. Hepimiz çok mutlu olduk” dedi.

Yaz Kur'an Kursu piknik etkinliği sonunda, asırlık çınar ağacının altında hatıra fotoğrafı çekildi.