Asırlık “lüp lüp” geleneğine çocuklardan büyük ilgi

Kütahya'nın Simav ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesindeki lüp lüp geleneği yaklaşık bir asırdan bu yana devam ediyor. Yeşilova Mahallesi sakinleriyle bayram için ilçe dışından gelen vatandaşlar ve çocuklar lüp lüp hayrına yoğun ilgi gösteriyor.

Yeşilova Mahallesi'nin cami imamı Ahmet Alptekin tarafından yapılan dua ile başlayan etkinliğe 300'e yakın çocuk ve ailesi katıldı. Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Hatice Sarı, arife günü yapılan asırlık lüp lüp hayrının asırlık bir geçmişi olduğunu ifade etti. Sarı, "Bizim çocukluğumuzda evleri gezip, öğrendiğimiz sureleri okuyunca lüp lüp alırdık. Tüm evleri dolaşırdık. Yıllar önce lüp lüp toplayan bir çocuk kazada vefat etti. Sonrasında lüp lüp geleneği toplu olarak burada yapılmaya başlandı" dedi.

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Ayşe Gönül Acar, "Benim çocukluğumda arife günü arpa suyuna girilerek bayram hazırlıkları başlardı. Senelerdir babam ve babaannem de aynı geleneklerle büyümüş, ben de çocuklarımı böyle büyüttüm. İnşallah nasip olursa torunlarım da bu geleneği aktarmak isterim. Her bayram arifesinde İstanbul'dan geliyorum, burada olmanın lezzeti tadı dünya da hiçbir yerde yok. Bizim için arefe günü başlıyor. Eski köyümüz olan Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte buluşmaktan son derece memnunum” dedi.

İstanbul'dan bayram tatili için gelen Yasemin Keldi, Yeşilova Mahallesi'nde bu geleneğin devam etmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeşilova Mahallesi'nde mobilya ustası olan İsmail Ölmez de yaklaşık bir asırlık geleneği bugün yine gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ölmez, “Daha önceleri mahalledeki evler geziliyordu. Ancak elim bir trafik kazasında lüp lüp toplayan bir çocuğun vefat etmesi üzerine eski köy meydanında devam etmeye başladık. Bu geleneği de devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Çocukların ve ailelerinin katıldığı asırlık lüp lüp hayrı, mutluluk dilekleriyle sona erdi.