Asırlık mesire alanı ve gölet, şifalı hamamın duvarına yağlı boya ile resimleniyor

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan başta sedef hastalığı olmak üzere birçok hastalığa şifa olduğu için bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği hamam duvarları, bölgede bulunan doğal güzelliklerin yağlı boya resimleri ile süsleniyor.

Emet Kaymakamlığı tarafından eski hamamın yıkılarak yenisinin yapıldığı Yeniceköy şifa hamamında, Emet ilçesi Görsel Sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay tarafından hamam duvarları, bölgenin görsel zenginliklerinin duvarlara boyanmasıyla, doyumsuz manzaralar ortaya çıkartıyor.

Bölgede bulunan bir çok şifalı kaplıcalardan birisinin de Emet Yeniceköy Şifa hamamı olduğunu belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammed Ağçay, ”Bu hamamız sağladığı şifa nedeniyle yoğun ilgi gören hamalarımızdan biri. Köyümüzde bulunan tahtalı göleti ve mesire alanını, hamamımızın 8 metrelik duvarına yağlı boya resmini yapıyoruz. Amacımız hem hamamıza görsel güzellik kazandırmak hemde bölgemizde bulunan diğer doğal güzelliklerin tanıtımını yapmak “dedi.

Emet Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ''38 ila 48 derece arasında değişen 5 kaynağın bulunduğu 310 metrekarelik alana inşa edilen modern hamamımızda 25 metrekare yüzme havuzu, soyunma ve dinlenme odaları, oturma grupları, engelli vatandaşlar için lavabo ve duşlar bulunuyor. Kaymakamlık ve Muhtarlığımızın ortaklaşa sürdürdüğü bir yıl kadar süren çalışmalarımız sonucu tamamlanan şifa hamamımız günün şartlarına uygun, sade ve otantik tasarımı ile halkımıza hizmet vermektedir. Şimdide öğretmenimiz tarafından hamam duvarlarımız köyümüzün doğal güzelliklerinden olan tahtalı göleti ve mesire alanının büyük boy yağlı boya resmi ile güzelleştiriliyor. Şifa kaynağı hamamımıza gelen ilçe dışı misafirlerimize de köyümüzü tanıtmış oluyoruz. Kendisine emek ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhtar Gürkan, ”Romatizmal hastalıklar, cilt hastalıkları, sedef ve açık yaralara iyi geldiği bilinen şifalı sıcak suyun bulunduğu taş duvarlarla örülü şifa hamamımız Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günü bayanlara, diğer günler erkeklere tam gün hizmet vermektedir. İleriki aşamalarda özel odalar ve dış kısmına açık yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz.” diye konuştu.