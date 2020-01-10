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Asırlık 'Oda kültürü' geleneği

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde bir asırdır devam eden ’Oda kültürü’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde bir asırdır devam eden 'Oda kültürü' geleneği yaşatılmaya devam ediyor.


Her hafta köy odasında toplandıklarını belirten Günlüce köyü sakinlerinden Ümit Ünver, ''Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi daim kılmak. Burada toplanan arkadaşlarımızın bir çoğu Tavşanlı ve Kütahya'dan katılmaktadır. Bu soğuk kış gününde, kar kış demeden her hafta toplanmaktayız. Ayrıca bu toplantıların kattığı en önemli özelliklerden bir tanesi köyde bulunan bir çok çeşmenin tekrardan restore edilmesi ve maddi durumu kötü olan köylülere yardım edilmesi. Son toplanmamızda aldığımız karar gereği çeşmelerimizi elimize kazma kürek alarak hep birlikte düzeledik. Oda kültürümüzün bir diğer değişmez özelliği ise her hafta bir hanemizin kültürel yemeklerimizden oluşan bir davet düzenlemesidir'' diye konuştu.

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